Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 25 de febrero del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 25 de febrero del 2026, habló de la inauguración del nuevo hotel de la Federación Colombiana de Fútbol. También hizo referencia a los colombianos que están en Champions.

Hotel de la Federación Colombiana de Fútbol

Carlos Antonio Vélez habló del progreso que tendrá el Fútbol Profesional Colombiano con la inauguración del nuevo hotel de la Selección Colombia en Barranquilla.

Vélez habló con Faryd Mondragón, quien dio detalles del evento.

Medellín en Copa Libertadores

Vélez analizó la clasificación de Deportivo Independiente Medellín a la tercera ronda previa de la Copa Conmebol Libertadores.

Champions League

Carlos Antonio habló de la jornada de Champions League de este miércoles, especialmente del partido entre Real Madrid contra Benfica.