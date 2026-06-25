Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 25 junio del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 25 de junio del 2026, habló de la pregunta que le hicieron sobre Messi a Cristiano Ronaldo en la zona mixta del partido entre Portugal y Uzbekistán.

El analista se refirió a los resultados del miércoles 24 de junio en la Copa del Mundo, en la cual se concretó la clasificación de Sudáfrica a 16avos. de final, donde enfrentará a Canadá.

Además, habló de Cristiano Ronaldo y respaldó su postura de no responder a una pregunta que le hicieron sobre Lionel Messi, pues la consideró innecesaria.

Finalmente, trajo a colación a Juan Fernando Quintero y sus estadísticas en Selección Colombia, las cuales son sobresalientes pese a que no es habitual titular.