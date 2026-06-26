Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 26 junio del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 26 de junio del 2026, habló del formato del Mundial y si es garantía clasificar primero de grupo.

Inicialmente, el analista se refirió al partido Ecuador 2-1 Alemania, el cual arrojó la clasificación de los suramericanos a 16avos. de final. Recordó que, desde su perspectiva, la de Sebastián Beccacece es una de las mejores selecciones de este lado del mundo.

Posteriormente reflexionó sobre el formato del Mundial 2026, pues no hay una garantía real en ser primero de grupo, pues ocupando esta posición o la segunda, Colombia tendrá un cuadro muy fácil a partir de 16avos. de final.