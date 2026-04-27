Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 27 de abril del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 27 de abril del 2026, habló del nivel de los equipos del FPC en esta edición de la Liga Betplay.

Fecha 18

El analista consideró que hubo varios errores arbitrales, además del bajo nivel de los equipos que están en la disputa por clasificar a playoffs. No coincide con el penal que le pitaron a Águilas ante Once Caldas ni con la falta que sancionaron para invalidarle el gol a América frente al Cali.

James Rodríguez

Acerca del '10', dijo que es favorable que haya sido titular en Minnesota United el fin de semana y que haya tenido un desempeño aceptable, incluso aportando en marca, pero concluyó que el nivel en el Mundial será muy distante del que es habitual en la MLS.