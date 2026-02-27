Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 27 de febrero de 2026

Carlos Antonio Vélez en sus Palabras Mayores del 27 de febrero de 2026 habló de la Copa Libertadores, la Champions League y la Liga BetPlay.
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 27 de febrero del 2026, habló del último partido de Deportes Tolima en Copa Libertadores. También hizo referencia a la situación de México antes del Mundial 2026.

Liga BetPlay

Carlos Antonio analizó la victoria de Millonarios sobre Deportivo Pereira en el inicio de la fecha 9 de la Liga BetPlay.

Copa Libertadores

Vélez opinó sobre la agónica clasificación de Deportes Tolima, después de superar en los lanzamientos desde el punto penal a Deportivo Táchira.

También se refirió a los enfrentamientos entre el conjunto pijao contra Club Deportivo O'Higgins y de Deportivo Independiente Medellín contra Juventud de las Piedras en la tercera ronda previa de la Copa Libertadores.

En esta nota

Carlos Antonio Vélez Champions League Millonarios