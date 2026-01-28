Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 28 de enero de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 28 de enero de 2026, habló de la Champions League, Nacional y Selección Colombia.
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 28 de enero del 2026, habló de la Champions League, del ‘Chicho’ Arango y el negocio que tiene para fichar por Atlético Nacional. Además, hizo referencia al empate entre Tolima e Independiente Medellín.

Así se jugará la última jornada de Champions League

Athletic Vs Sporting Lisboa

Liverpool Vs Qarabaq

Barcelona Vs Copenhague

Mónaco Vs Juventus

Ajax Vs Olympiacos

PSG Vs Newcastle

Borussia Dortmund Vs Inter

Napoli Vs Chelsea

Frankfurt Vs Tottenham

Atlético Madrid Vs Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen Vs VIllarreal

Arsenal Vs Kairat

Pafos Vs Slavia Praga

Manchester City Vs Galatasaray

Brujas Vs Marsella

Benfica Vs Real Madrid

Union Saint Gilloise Vs Atalanta

PSV Vs Bayern Múnich

Chicho Arango llegará a Nacional

Cristian 'chicho' Arango estaría muy cerca de llegar a Atlético Nacional, después de que el equipo verdolaga llegara a un acuerdo con San Jose Earthquakes.

Se espera que en próximas horas se haga el anuncio oficial.

En esta nota

Carlos Antonio Vélez Liga Betplay Fútbol Colombiano Mercado de Fichajes Champions League