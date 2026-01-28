Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 28 de enero de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 28 de enero del 2026, habló de la Champions League, del ‘Chicho’ Arango y el negocio que tiene para fichar por Atlético Nacional. Además, hizo referencia al empate entre Tolima e Independiente Medellín.
Así se jugará la última jornada de Champions League
Athletic Vs Sporting Lisboa
Liverpool Vs Qarabaq
Barcelona Vs Copenhague
Mónaco Vs Juventus
Ajax Vs Olympiacos
PSG Vs Newcastle
Borussia Dortmund Vs Inter
Napoli Vs Chelsea
Frankfurt Vs Tottenham
Atlético Madrid Vs Bodo/Glimt
Bayer Leverkusen Vs VIllarreal
Arsenal Vs Kairat
Pafos Vs Slavia Praga
Manchester City Vs Galatasaray
Brujas Vs Marsella
Benfica Vs Real Madrid
Union Saint Gilloise Vs Atalanta
PSV Vs Bayern Múnich
Chicho Arango llegará a Nacional
Cristian 'chicho' Arango estaría muy cerca de llegar a Atlético Nacional, después de que el equipo verdolaga llegara a un acuerdo con San Jose Earthquakes.
Se espera que en próximas horas se haga el anuncio oficial.