Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 29 de abril de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 29 de abril del 2026, habló de la derrota de Junior en Copa Libertadores. También hizo referencia al empate de Millonarios y a la victoria de Tolima.

Champions League

Carlos Antonio analizó la victoria de París Saint Germain sobre Bayern Múnich en el partido de ida de la ronda semifinal en la UEFA Champions League.

Vélez también destacó lo hecho por el futbolista colombiano Luis Fernando Díaz.

Copa Libertadores

El analista se refirió a la derrota sufrida por Junior ante Sporting Cristal y al triunfo de Deportes Tolima sobre Coquimbo Unido.

Copa Sudamericana

Finalmente, Carlos Antonio habló del empate de Millonarios con Sao Paulo en la fecha 3 de la fase de grupos en la Copa Conmebol Sudamericana.