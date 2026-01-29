Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 29 de enero de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 29 de enero de 2026, habló de la situación deportiva de Millonarios, luego de la salida de Hernán Torres. También analizó la jornada de Champions League y se refirió al mercado de fichajes de Atlético Nacional. Finalmente, habló de Juan Fernando Quintero y los colombianos en el Brasileirao.

JuanFer Quintero

Juan Fernando Quintero brilló al marcar dos goles y liderar a River Plate en la victoria 2-0 sobre Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Champions League

Carlos Antonio analizó la última jornada de la fase de la liga de la Champions League y se refirió especialmente a lo hecho por los colombianos.

Vélez destacó la clasificación directa de Luis Díaz y de Luis Javier Suárez a los octavos de final con sus equipos Bayern Múnich y Sporting de Lisboa.

También se valoró lo hecho por Dávinson Sánchez en Galatasaray, Kevin Medina y Camilo Durán en Qarabaq y Richard Ríos en Benfica, que avanzaron a los playoffs.

Millonarios

El analista se refirió a la situación de Millonarios, que después de perder con Deportivo Pasto anunció la salida de Hernán Torres del cargo de director técnico.