Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 3 de agosto de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 3 de agosto de 2026, habló de la molestia de la UEFA y Concacaf con Gianni Infantino. También se refirió al anuncio de retiro de Teó Gutiérrez y analizó las victorias de Millonarios y Nacional en la Liga BetPlay.

El analista se refirió a las victorias de Millonarios, Atlético Nacional y al empate entre Independiente Santa Fe y Once Caldas. Además, expuso tres jugadas polémicas que se presentaron durante el fin de semana.

También tocó el retiro de Teófilo Gutiérrez, quien hará un evento de despedida en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. CAV consideró que se trata de un gran futbolista, quien tiene perfil para ser director técnico.

Finalmente, habló acerca de la molestia que hay por parte de UEFA y Concacaf con FIFA ante el modelo presentado que propone recibir inversiones privadas en algunas competiciones oficiales.