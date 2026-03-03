Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 3 de marzo del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 3 de marzo del 2026, habló del proceso de elección para el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. También hizo referencia a Imer Machado y a lo que dijo James Rodríguez sobre el nuevo hotel de la selección Colombia.

Comité Ejecutivo de la FCF

CAV dio a conocer que habrá asamblea el próximo 19 de marzo para elegir a los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol y una de esas cinco plazas será para Ramón Jesurún, quien tiene el respaldo de la mayoría del clubes del fútbol colombiano.

Los candidatos a ocupar las cuatro plazas restantes son tres miembros de Dimayor y dos de Difútbol (División Aficionada del Fútbol Colombiano). La elección del presidente de la FCF será en agosto.

Imer Machado

Acerca de Imer Machado, director de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, dio a conocer que este solicitó a una cita con Ramón Jesurún para desmentir los supuestos dineros recibidos por programar árbitros para los partidos de la Liga BetPlay.