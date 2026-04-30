Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 30 de abril de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 30 de abril del 2026, habló de la derrota de Santa Fe en Copa Libertadores. También hizo énfasis en los problemas que tienen los equipos colombianos para brillar a nivel internacional.

Derrota de Santa Fe en Copa Libertadores

Carlos Antonio analizó la derrota de Independiente Santa Fe ante Platense en la tercera fecha de la fase de grupos en la Copa Conmebol Libertadores.

Vélez describió los errores del conjunto cardenal y se refirió a la polémica entre Hugo Rodallega y el entrenador Pablo Repetto.

Luis Díaz

El analista habló de la alta actividad que ha tenido el colombiano Luis Fernando Díaz con la camiseta de Bayern Münich.

Luis Javier Suárez

Carlos Antonio se refirió al gol marcado por Luis Javier Suárez que acabó con una mala racha con la camiseta del Sporting de Lisboa.