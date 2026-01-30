Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 30 de enero de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 30 de enero de 2026, habló del nuevo técnico de la selección de Perú. También se refirió al presente de Juan Fernando Quintero, quien se ha ratificado como figura de River Plate. Vélez analizó el futuro de Jhon Jader Durán, quien llegaría a la Juventus. Finalmente, habló de Millonarios.

Jhon Jader Durán

Carlos Antonio Vélez analizó el futuro de Jhon Jader Durán, que podría llegar a la Juventus de Italia.

Vélez aseguró que Durán se mantiene bien valorado en el mercado de Europa.

Juan Fernando Quintero

Vélez aplaudió el presente de Juan Fernando Quintero, quien ha tenido un brillante inicio de temporada en River Plate.

El analista aseguró que el mediocampista debe tener un lugar en la Selección Colombia de cara al Mundial.

Millonarios

Finalmente, Carlos Antonio destacó que Millonarios inició sus gestiones para contratar al su nuevo director técnico.

Fabián Bustos parte como gran candidato.