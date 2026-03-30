Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 30 de marzo de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 30 de marzo del 2026, habló de la derrota de la selección Colombia ante Francia. También hizo referencia a las otras selecciones que disputaron sus partidos amistosos.

Crítica al juego de Colombia

CAV indicó que, desde su perspectiva, la Selección Colombia no tiene una idea de juego definida, y que realmente hay mucho por mejorar antes de que inicie la Copa del Mundo.

Los rivales de Colombia

El analista consideró que Colombia eligió bien a sus rivales para la doble fecha FIFA de marzo, pues más allá de perder, son selecciones con historia y buen presente. CAV indicó que de los últimos 60 amistosos que ha disputado la Tricolor, solo nueve han sido ante rivales de peso.

Néstor Lorenzo

El analista consideró que Néstor Lorenzo no debería ser el técnico de la Selección Colombia, pese a que en la cláusula estaba pactado que de clasificar a la Copa del Mundo, se renovaría su contrato.