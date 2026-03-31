Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 31 de marzo de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 31 de marzo del 2026, habló del empate de Millonarios ante Fortaleza. También hizo referencia a los repechajes mundialistas.

Millonarios 2-2 Fortaleza

El analista consideró que nuevamente se vio a un cuadro albiazul con falencias defensivas, y que es un equipo que confunde a quienes lo ven, pues si bien derrotó dos veces a Nacional y goleó a Once Caldas, perdió con Chicó y ahora empató con Fortaleza.

Repechajes mundialistas

CAV hizo un breve abrebocas de la jornada de este martes, la cual definirá a los últimos seis clasificados a la Copa del Mundo, esta vez, pues se disputarán las finales de los repechajes.