Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 4 de agosto de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 4 de agosto de 2026, habló de Atlético Nacional y del trabajo de Lucas González. También se refirió a Leonei Souza, quien seria refuerzo de Millonarios y finalmente destacó lo hecho por Jhon Arias con Palmeiras en Brasil.

El analista aclaró la opinión que dio acerca de la priorización de Lucas González a futbolistas experimentados sobre los jóvenes en el partido Jaguares vs Atlético Nacional, algo que fue malinterpretado.

Además, dio detalles sobre Leonei Souza, futbolista quien llegaría a Millonarios FC por pedido de Fabián Bustos, quien ya lo tuvo bajo sus órdenes en Barcelona de Guayaquil.

También hizo énfasis en el rendimiento que ha tenido recientemente Jhon Arias en Palmeiras.

Finalmente, analizó el empate 1-1 entre Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo por la tercera fecha de la Liga BetPlay.