Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 4 de febrero del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 4 de febrero del 2026, habló del regreso de Falcao a Portugal, pues parecía tener ya todo arreglado. También dio detalles de cómo está la situación de Jorge Carrascal en Brasil.

Acerca de Falcao García, replicó una información acerca del interés que mostró Estrela da Amadora en el pasado mercado de fichajes por el delantero.

Sobre James Rodríguez, comentó que es clave que firme cuanto antes con su nuevo equipo -posiblemente Minnesota United- con el fin de que llegue en buen estado físico al Mundial.

Finalmente indicó que Jorge Carrascal podría ver afectado su protagonismo en Flamengo con el regreso de Lucas Paquetá, y que al club habría llegado una oferta por 20 millones de dólares (no euros, como la que fue rechazada a Napoli).