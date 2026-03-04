Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 4 de marzo del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 4 de marzo del 2026, habló del partido entre Nacional y Millonarios por Copa Sudamericana. También hizo referencia a las lesiones de Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo.

Nacional vs Millonarios

El analista se refirió a la actualidad de los dos equipos, a la forma en que han afrontado sus más recientes partidos en la Liga BetPlay y la necesidad que tienen ambos de clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Lesiones previo al Mundial

También se refirió a las lesiones que sufrieron recientemente Cristiano Ronaldo en Al Nassr y Kylian Mbappé en Real Madrid, las cuales los tienen en duda para la Copa del Mundo, sobre todo al francés quien tendría que ser intervenido quirúrgicamente.

Sin la intención de generar debate, CAV recordó que el trofeo de la Copa del Mundo solo puede ser tocado por los jugadores de las selecciones que ganan el torneo y por los jefes de estado, y que en otro tipo de eventos se suele dar uso a una réplica.