Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 4 de mayo de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 4 de mayo del 2026, habló de la eliminación de Millonarios en la Liga BetPlay.

Liga BetPlay

Carlos Antonio Vélez analizó los resultados de la fase regular de la Liga BetPlay. Vélez se refirió a los equipos clasificados y especialmente a los que quedaron eliminados.

James Rodríguez

Vélez habló de la situación de James Rodríguez, que volvió a perderse un partido con el Minnesota United.

El analista aseguró que en la historia del mediocampista colombiano hay aspectos que no se han contado.

Luis Javier Suárez

Carlos Antonio también habló del momento de Luis Javier Suárez y su potencial goleador en el fútbol de Portugal con la camiseta del Sporting CP.