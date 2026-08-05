Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 5 de agosto de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 5 de agosto de 2026, habló de la Selección Colombia. También se refirió a Yerry Mina y Johan Mojica. Vélez analizó la situación de América de Cali y la demanda recibida por el caso de Yhormar Hurtado. Finalmente, habló de las victorias de Medellín y Millonarios en la Liga Betplay.

El analista se refirió a la confirmación del amistoso de la Selección Colombia contra Perú en la fecha FIFA que se disputará entre septiembre y octubre.

Además, consideró que si bien hay una investigación para definir si Yhormar Hurtado fue mal inscrito por América, es poco probable que le sean quitados los puntos que ganó contra Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó.

Finalmente, analizó la victoria de Independiente Medellín ante Deportes Tolima y la de Millonarios contra Deportivo Pasto.