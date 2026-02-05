Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 5 de febrero del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 5 de febrero del 2026, habló del polémico video de Frank Fabra cantando una canción de Nacional a días de llegar al Independiente Medellín. También se refirió a Rafael Santos Borré y a la situación de los árbitros en Colombia.

Frank Fabra fue grabado durante una fiesta en diciembre donde entonó un cántico de Nacional, por lo que hinchas del DIM sugieren que no sea contratado para este semestre.

Acerca de Rafael Santos Borré, destacó el gol que le marcó a Flamengo jugando para Internacional de Porto Alegre por el Brasileirao.

Acerca de los árbitros del fútbol colombiano, criticó el nivel de los mismos, pues de un tiempo para acá no son garantía para el desarrollo del FPC.