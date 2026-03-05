Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 5 de marzo del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 5 de marzo del 2026, habló de la victoria de Millonarios en la Copa Sudamericana. También hizo referencia a la actualidad de Atlético Nacional y a los cambios que tendrá el arbitraje colombiano.

Nacional vs Millonarios

El analista se refirió a la clasificación de Millonarios a la fase de grupos de Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional. Entre otras cosas, CAV comentó que -desde su mirada-, Rodrigo Contreras es la mejor contratación que ha hecho el cuadro albiazul en el último lustro.

Luis Javier Suárez

Carlos Antonio Vélez informó que en el informe arbitral NO hubo un apartado para Luis Javier Suárez luego de hacer gestos en contra de la dirigencia y cuerpo técnico de Porto. Aun así, podría ser sancionado por entre dos y ocho partidos en Copa de Portugal.

Nuevo Campín

Además, el analista habló acerca de la oficialización del inicio de obras en El Campín, y exalta el techo retráctil y la grama híbrida que tendría; no obstante, considera que es importante esperar al avance de las obras para analizar su utilidad.