Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 6 de febrero del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 6 de febrero del 2026, habló con Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, quien hizo referencia a la situación de El Camín. También hizo referencia a las soluciones que hay para salvar la grama.

Sobre James Rodríguez, reconoció que es importante -pensando en la participación de Selección Colombia en el Mundial- que sea oficializado cuanto antes por Minnesota United.

Acerca de Jhon Jader Duán, dijo que ya está en San Petersburgo para firmar con el Zenit, y que el hecho de arribar a la Liga Premier Rusa no le quita mérito para ir a la Selección, poniendo como ejemplo a Jhon Córdoba, quien es fijo en las convocatorias y juega para el Krasnodar de ese país.

Entrevistó a Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, quien dio detalles de las exigencias de Sencia para alquilar el estadio El Campín y confirmó que hay dos refuerzos que están por firmar con el club.