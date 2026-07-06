Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 6 de julio del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 6 de julio del 2026, habló de la eliminación de Brasil del Mundial y el poco protagonismo de Neymar.

El analista se refirió al partido Brasil 1-2 Noruega, que marcó la eliminación de la canarinha en octavos de final, y que dejó expuesto al entrenador Carlo Ancelotti, pues no se descarta su salida anticipada de esa selección.

Además, criticó a la FIFA por la repentina e inexplicable decisión de levantar la fecha de suspensión a Folarin Balogun, delantero de la Selección de Estados Unidos, previo al partido ante Bélgica por octavos de final.

Por último, consideró que la Selección Colombia, si bien ha mostrado un rendimiento sobresaliente en la Copa del Mundo, solo se ha enfrentado a un aspirante (Portugal).