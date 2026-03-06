Logo Deportes RCN Vertical
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 6 de marzo del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 5 de marzo de 2026, habló de Marruecos, Mbappé, Nacional y Daniel Muñoz.
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 6 de marzo del 2026, habló de los partidos de vuelta de Copa Libertadores que tendrán Independiente Medellín y Deportes Tolima. También hizo referencia a la lesión de Daniel Muñoz.

Selección de Marruecos

Vélez analizó el cambio de técnico en la selección de Marruecos a pocos meses para jugarse la Copa del Mundo de 2026.

Mbappé

Carlos Antonio se refirió a la lesión de rodilla que sufrió Kylian Mbappé, que pondría en riesgo su presencia en la Copa del Mundo.

Juan Fernando Quintero

El analista habló del regreso a entrenamientos de Juan Fernando Quintero, quien se recuperó de una lesión y ya está disponible para el entrenador Eduardo Coudet.

Daniel Muñoz

Vélez dio detalles de la lesión que sufrió Daniel Muñoz en el hombro derecho.

Atlético Nacional

Carlos Antonio Vélez se refirió a Atlético Nacional y al trabajo hecho por Diego Arias. Vélez aseguró que el entrenador no tiene la experiencia necesaria para liderar el proceso del conjunto 'verdolaga'.

