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Champions League

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 6 de mayo de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 6 de mayo de 2026, habló de Luis Díaz, la Champions y Luis Javier Suárez.
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 6 de mayo del 2026, habló de las semifinales de Champions League que tienen como gran protagonista a Luis Díaz.

Champions League

Carlos Antonio analizó la victoria de Arsenal sobre Atlético de Madrid en la primera semifinal de la UEFA Champions League.

Vélez también se refirió al partido que disputarán Bayern Múnich con PSG en la segunda semifinal, que tendrá la participación del colombiano Luis Fernando Díaz.

Luis Javier Suárez

El analista destacó lo hecho por el delantero colombiano Luis Javier Suárez en la temporada 2025/2026 con la camiseta de Sporting CP, a pesar de estar viviendo un problema personal.

Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Finalmente, Carlos Antonio Vélez se refirió a los partidos que disputarán Independiente Santa Fe y Deportes Tolima este miércoles en la Copa Conmebol Libertadores.

También se pronunció sobre el partido que jugará América de Cali en la Copa Conmebol Sudamericana.

En esta nota

Champions League Luis Díaz Luis Javier Suárez Luis Fernando Suárez Atlético de Madrid Sporting de Lisboa Copa Libertadores Copa Sudamericana Carlos Antonio Vélez América de Cali