Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 7 de julio del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 7 de julio del 2026, habló de la salida de Imer Machado de la Comisión Arbitral del fútbol profesional colombiano.

El analista se refirió además a Sebastián Restrepo, quien será la persona que ocupe su cargo a partir de los próximos días, esperando que tenga un desempeño sobresaliente, pues el de Machado no fue el mejor.

CAV también habló sobre la eliminación de Estados Unidos de la Copa del Mundo a manos de Bélgica, que lo derrotó en la noche del lunes 6 de julio por octavos de final.

Por último, Carlos Antonio comentó que Suiza llega con dos bajas a la serie de octavos ante Colombia, por lo que se trata de una chance inmejorable para que la tricolor avance al sexto partido del Mundial.