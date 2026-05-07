Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 7 de mayo de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 7 de mayo del 2026, habló de América y los equipos colombianos en Copas internacionales.

Champions League

Carlos Antonio analizó la clasificación de París Saint Germain a la gran final de la UEFA Champions League, después de superar en la ronda semifinal a Bayern Múnich de Luis Díaz.

Victoria de América

Vélez habló de la victoria de América de Cali sobre Alianza Atlético en la cuarta fecha de la fase de grupos en la Copa Conmebol Sudamericana.

Tolima goleó

Vélez destacó la goleada de Deportes Tolima 3-0 sobre Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores.

Santa Fe no pudo

Finalmente, el analista se refirió al empate como local de Santa Fe contra Corinthians en la Copa Libertadores.