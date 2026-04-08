Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 8 de abril de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 8 de abril del 2026, habló de la derrota de Millonarios en Copa Sudamericana. También hizo énfasis en el empate de Tolima ante Universitario en Copa Libertadores.

Bayern Múnich derrotó a Real Madrid

Carlos Antonio Vélez analizó lo hecho por Luis Fernando Díaz en la victoria de Bayern Múnich sobre Real Madrid en la ida de los cuartos de final en la Champions League.

Vélez también describió aspectos puntuales del partido.

Millonarios perdió en Copa Sudamericana

El analista habló de la derrota de Millonarios ante O'Higgins en la Copa Conmebol Sudamericana.

Vélez cuestionó los errores cometidos por el conjunto 'embajador'.

Tolima no pudo con Universitario en Copa Libertdadores

Finalmente, Carlos Antonio aseguró que esperaba más del rendimiento de Deportes Tolima en el duelo con Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores.