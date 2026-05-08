Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 8 de mayo de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 8 de mayo de 2026, habló de la derrota de Junior en la fase de grupos de la Copa Libertadores, también de los hechos registrados en el estadio Atanasio Girardot por la hinchada de Medellín. Por otro lado, Vélez se refirió al triunfo de Millonarios en Copa Sudamericana.

Escándalo en Medellín

Carlos Antonio analizó la protesta de los hinchas de Medellín durante el partido contra Flamengo por la Copa Conmebol Libertadores.

Junior, eliminado

Vélez describió los errores de Junior en la Copa Conmebol Libertadores, luego de perder con Cerro Porteño en la fase de grupos. Carlos Antonio aseguró que en Barranquilla hay "mucho pechiche" con los jugadores.

Millonarios ganó

El analista destacó la victoria de Millonarios sobre Boston River en la fecha 4 de la Copa Sudamericana.