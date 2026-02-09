Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 9 de febrero de 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 9 de febrero del 2026, habló de Diego Novoa y lo importante que ha sido para Millonarios. También hizo referencia a la situación de Pablo Repetto en Independiente Santa Fe.

Luis Díaz

Carlos Antonio Vélez destacó lo hecho por Luis Díaz el fin de semana con Bayern Múnich. El colombiano fue la gran figura de su equipo al anotar tres goles y por generar dos penales a favor.

En la victoria 5-1 sobre Hoffenheim, Lucho llegó a 100 anotados en el fútbol de Europa.

Millonarios

Vélez también valoró la mejora que ha tenido Millonarios con el poco trabajo que ha llevado a cabo el director técnico Fabián Bustos.

Vélez exaltó el trabajo defensivo del conjunto 'embajador' en el empate 0-0 con Deportivo Cali.

Deportivo Cali

Carlos Antonio Vélez analizó los errores de Deportivo Cali en el empate con Millonarios al no poder hacer valer su condición de local.

Independiente Santa Fe

Finalmente, Carlos Antonio defendió el trabajo que está llevando a cabo Pablo Repetto como director técnico de Independiente Santa Fe.

Vélez aseguró que el conjunto 'cardenal' está en construcción, y el entrenador está en búsqueda del mejor estilo de juego y forma para utilizar a los jugadores.