Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 9 de julio del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 9 de julio del 2026, habló de las declaraciones de Falcao sobre la estructura del fútbol colombiano.

El analista se refirió al rendimiento de algunos jugadores de la Selección Colombia, que viene de quedar eliminada en octavos de final de la Copa del Mundo.

Anticipó que dará un listado de los jugadores que -desde su perspectiva- deben seguir, y otro de quienes deben marcharse de la selección.

Por último, consideró acertadas las declaraciones de Falcao García, quien criticó el sistema de juego en las distintas categorías del fútbol profesional colombiano.