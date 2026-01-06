Sin duda alguna, desde enero de 2026 la cabeza de Néstor Lorenzo debe estar pensando únicamente en los partidos amistosos de Fecha FIFA en el mes de marzo y, evidentemente, en el histórico Mundial. Colombia enfrentará a Uzbekistán, al repechaje internacional 1 que saldrá de Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo y Portugal.

Con una lista de 26 jugadores que podrá convocar el entrenador Néstor Lorenzo, aparecen varias dudas, entre ellas, nada más ni nada menos que la zaga defensiva. A Carlos Cuesta le cayó de perlas el cambio de equipo en el 2025. Salió de Galatasaray para buscar suerte nuevamente en Sudamérica y recuperó la confianza en Vasco da Gama.

A Fernando Diniz poco le importó el flojo nivel de Carlos Cuesta que tuvo en Europa. Galatasaray puso sobre la mesa 8 millones de euros, la prensa turca lo calificó como un fichaje decepcionante por su pobre desempeño y decidieron enviarlo en condición de préstamo a Vasco da Gama.

EL EQUIPO DE CARLOS CUESTA PARA EL 2026

Su excelente nivel y la recuperación de la confianza puede ser una duda más para Néstor Lorenzo de cara a definir a los convocados para afrontar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Carlos Cuesta encontró una mano aliada en Vasco da Gama que le permitió volver a lo más alto en su carrera.

Por esta razón, la prioridad del cuadro carioca era poder mantener por más tiempo al defensor colombiano para el 2026 y lo lograron. Carlos Cuesta llegó en condición de cedido y Vasco da Gama podía hacer uso de la opción de compra del zaguero. Para ello, deben poner sobre la mesa 5,7 millones de euros.

De acuerdo con información de Bolavip Brasil, las negociaciones para la renovación de Carlos Cuesta ya están definidas para que el zaguero continúe a lo largo de este 2026. Jugar semana tras semana en un país que tiene varias competencias en disputa como el Campeonato Carioca y el Brasileirao como las prioridades.

Carlos Cuesta seguirá ligado a Vasco da Gama por el 2026 al llegar a un acuerdo con Galatasaray por la extensión de la cesión del jugador colombiano hasta el final del año. Según Felipe Sierra, la operación se cerró por 1,5 millones. Todavía conservan la posibilidad de ejecutar la opción de compra por 5,7 millones de euros.









Evidentemente, esta situación de jugar en un equipo en donde se siente valorado por su técnico y en donde le ha ido bien en estos primeros seis meses puede ser un respiro pensando nada más ni nada menos en ganarse un lugar en la Selección Colombia para afrontar el Mundial de 2026.

Vale la pena acotar que por lesiones y por su pobre rendimiento con Galatasaray, Carlos Cuesta dejó de ser un habitual convocado para el combinado nacional. Vasco da Gama podría regresarle esa opción al ser un titular indiscutible en el plantel semana tras semana.