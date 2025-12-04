Carrascal celebra por partida doble en Flamengo: campeón con estelar asistencia

Una de las deudas pendientes que tenía el Flamengo en medio de una temporada en donde alzó la Copa Libertadores ante el Palmeiras era también pelear mano a mano con el ‘Verdao’ en el Brasileirao.

Aprovecharon deslices del equipo paulista y Flamengo se impuso en el liderato para poder, no solo asegurar la Copa Libertadores en el 2026, sino que, en menos de una semana, logró quedarse con el título local a falta de una fecha para terminar la competencia.

Filipe Luis no guardó nada pese a los pocos días de descanso tras alzar el torneo internacional. Puso lo mejor en cancha y a un inspirado Jorge Carrascal, que respondió a la titularidad con una asistencia estelar que Samuel Lino capitalizó. Con ese solitario tanto le ganaron al Ceará y les dio para conseguir el trofeo de manera anticipada.

Palmeiras hizo lo propio en su partido ante el Atlético Mineiro con una goleada de 0-3, pero no fue posible acercarse a la cima que mantenía el equipo carioca que dio dos portazos fuertes al ‘Verdao’ con los dos títulos.

Lea también Jorge Carrascal, la joya colombiana que ganó la Copa Libertadores con Flamengo

JORGE CARRASCAL Y UNA ASISTENCIA PARA QUEDARSE CON EL TÍTULO

En cuestión de tres días, Flamengo volvió a gritar campeón con un Jorge Carrascal determinante. El cartagenero frotó la varita iniciando una jugada con Samuel Lino y con Jorginho. El italiano le regresó el balón al colombiano que filtró un pase mágico para la llegada de Lino al área. Con un toque sutil por encima del arquero del Ceará logró romper los ceros sobre los 37 minutos.

Con ese único gol, el elenco de Río de Janeiro se consagró campeón en el Estadio Maracaná llegando a 78 unidades, cinco más que Palmeiras. Jorge Carrascal regresó al continente sudamericano después de jugar en Rusia y poca adaptación tuvo en el Flamengo para ganarse la titularidad y sacar pinceladas para ayudar a levantar dos títulos.

Desde que el cartagenero llegó a la institución brasileña ha disputado 16 partidos en el Brasileirao y cinco en la Copa Libertadores. No tardó mucho para afianzarse en la titularidad, en ganarse a una afición como la del Flamengo y en anotar dos goles y repartir cinco asistencias, una que valió el título.

LO QUE LE QUEDA Y LO QUE VIENE PARA JORGE CARRASCAL CON FLAMENGO Y SELECCIÓN COLOMBIA

Al Flamengo le queda un partido en el Brasileirao cuando enfrenten en la última fecha a Mirassol en condición de visitante. El club ya clasificó para la Copa Libertadores y al ganar esta edición del 2025, ya tiene asegurada su participación en el Mundial de Clubes de 2029.

Sin duda alguna, este buen nivel que tiene el colombiano en Brasil, sumado a los dos títulos conseguidos le abren una puerta enorme en la Selección Colombia para luchar de frente a James Rodríguez o Juan Fernando Quintero en la creación para el Mundial de 2026.



