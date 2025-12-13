Carrascal y Flamengo enfrentarán al PSG en la final de la Copa Intercontinental

El Flamengo del colombianoJorge Carrascalse clasificó este sábado a la final de la Copa Intercontinental 2025 al vencer 2-0 al Pyradmids egipcio en la semifinal del torneo gracias a dos cabezazos a balón parado, un partido disputado en el estadio Áhmad bin Ali de Rayán, en Catar.

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta fue el asistentes de los dos goles, uno por obra de Léo Pereira en el minuto 24 y otra de Danilo en el 52, anotaciones para darle la victoria y la clasificación al Flamengo ante un Pyramids que no se rindió y que dispuso de buenas oportunidades.

Flamengo enfrentará al PSG en la final de la Copa Intercontinental

Con la victoria, el Flamengo, flamante campeón de la Copa Libertadores 2025 y también ganador de la edición más reciente del Brasileirao, quiere seguir por la buena racha y dar el batacazo frente al París Saint-Germain, monarca de la últimaUEFA Champions Leagueen la gran final de la Copa Intercontinental.

El partido se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de diciembre, donde el 'Mengao’ buscará volver a vencer un equipo europeo tras lo hecho en el pasado Mundial de Clubes, donde recordemos registró un triunfo 3-1 ante Chelsea en la fase de grupos y luego una caída 4-2 ante el Bayern Múnich en los octavos de final, lo que representó su eliminación del torneo.

Jorge Carrascal ya palpita el duelo ante el PSG

El mediocampista colombiano que según reportes está siendo seguido de cerca por el Olympique de Marsella en este mercado de fichajes, fue titular en el partido de este sábado con el Flamengo y disputó 86 minutos del compromiso.

El volante que tiene grandes chances de estar con la Selección Colombia en el Mundial del 2026, dejó clara la dificultad que representó el partido de semifinales y ya palpita lo que será el duelo ante el PSG, advirtiendo que están preparados para ese gran desafío.

“Muy contento, el primer tiempo un poco difícil, pero el segundo fue más fácil para mí, para encontrar los espacios, un rival muy difícil y competitivo, pero bueno lo pudimos ganar con pelotas paradas”, dijo Carrascal.

“Ahora tenemos que descansar, recuperarnos bien, va a ser un partido muy difícil contra PSG, sabemos el equipo que es, tenemos muchas ganas de seguir y demostrar que estamos bien preparados para ese desafío”, añadió el colombiano.