Castigo a Carrascal tras expulsión ante Palmeiras: Flamengo apelará la sanción

El Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil (STJD) tomó decisiones importantes tras los incidentes ocurridos en la victoria 3-0 de Palmeiras sobre Flamengo, disputada el pasado sábado en el estadio Maracaná.

El organismo disciplinario sancionó al mediocampista colombiano Jorge Carrascal con tres partidos de suspensión, mientras que el entrenador portugués Leonardo Jardim fue absuelto de todos los cargos relacionados con sus declaraciones posteriores al encuentro.

Carrascal recibió dura sanción en Brasil: cuántos partidos se perderá con Flamengo

La cuarta comisión del STJD analizó este jueves los hechos ocurridos durante y después del compromiso, uno de los más polémicos de la reciente jornada del Brasileirao. Carrascal recibió castigo por la tarjeta roja directa tras golpear en el rostro al defensor Murilo, una acción considerada por la fiscalía como conducta violenta bajo el artículo 254 del Código Brasileño de Justicia Deportiva.

Aunque la defensa de Flamengo solicitó la absolución o una sanción mínima de un partido, el tribunal entendió que existió imprudencia por parte del volante colombiano. El ponente Gustavo Vaughn aseguró que no hubo intención clara de agresión, pero sí una conducta irresponsable agravada por antecedentes recientes de expulsiones.

Inicialmente, el magistrado propuso una sanción de dos fechas, aunque los demás auditores decidieron aumentar el castigo a tres partidos. De esta manera, Carrascal se perderá el duelo frente a Coritiba y también deberá cumplir sanción ante Chapecoense y São Paulo tras el Mundial de Clubes. Flamengo confirmó que apelará la decisión.

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“El Flamengo entiende que la absolución de Leonardo Jardim fue objetiva y necesaria. Vamos a apelar únicamente la suspensión de Carrascal porque creemos que se está valorando más la reincidencia que la conducta específica”, explicó João Marcello Costa, abogado del club carioca.

Por otra parte, Leonardo Jardim quedó absuelto luego de ser acusado por supuestas faltas de respeto hacia el árbitro Davi de Oliveira Lacerda durante la rueda de prensa posterior al partido. El técnico argumentó que sus comentarios fueron irónicos y dirigidos a declaraciones previas de Palmeiras, no contra el juez central.

Además, el masajista Fernando Munhoz recibió una suspensión de 30 días y una multa económica tras ser señalado de amenazar al equipo arbitral en el descanso del partido. Flamengo también fue sancionado con multas que ascienden a R$45.000 por lanzamiento de objetos y disturbios al final del compromiso.