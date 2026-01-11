Catalina Usme cambió de equipo: Regresa al FPC

América de Cali empezó a mover fichas fuertes de cara a la temporada 2026 del fútbol femenino. El club escarlata anunció el regreso de dos nombres que marcaron época reciente en la institución y que conocen muy bien lo que significa competir y ganar con la camiseta roja.

Se trata de Catalina Usme y Andrés Usme, quienes vuelven al equipo tras su paso por el fútbol internacional. Ambos llegan en un momento clave para un América que busca retomar protagonismo y volver a pelear por títulos en el campeonato local.





Catalina Usme vuelve como referente y capitana

Catalina Usme regresa a América después de una trayectoria internacional que incluyó pasos por Pachuca (México), Galatasaray (Turquía) y Universitario de Perú, club con el que también logró títulos. A sus 36 años, la histórica goleadora del fútbol colombiano apuesta por volver a tener regularidad en el país.

El regreso al FPC también tiene un objetivo claro: volver a la Selección Colombia. Catalina ha estado ausente en las primeras fechas de la Liga de Naciones rumbo al Mundial 2027, y su presencia constante en América podría ser clave para volver al radar del combinado nacional.

En números, su peso en el club es innegable. Acumula 62 partidos con América, con 49 goles y 11 asistencias, cifras que la convierten en una de las máximas referentes históricas del equipo. Su primer ciclo fue entre 2021 y 2023, y ahora vuelve con la misión de seguir ampliando su legado.





Andrés Usme, el DT que ya sabe ser campeón

Por su parte, Andrés Usme regresa al banquillo del América con un perfil mucho más experimentado. Tras su salida del club, dirigió a la Selección de Ecuador femenina y posteriormente a Universitario de Perú, donde también consiguió títulos, reforzando su hoja de vida como entrenador.

En América, Usme ya sabe lo que es levantar trofeos. Fue el técnico de los campeonatos de 2019 y 2022, este último el más reciente título del club en la Liga Femenina. Ahora vuelve con el reto de liderar un nuevo proceso competitivo en un torneo que cada año eleva su nivel.

La dupla entre Andrés y Catalina no es casualidad. Ambos se conocen, comparten una idea clara de juego y liderazgo, y serán piezas centrales en la construcción del proyecto deportivo del club para el 2026.





América se perfila como candidato desde el arranque

Aunque todavía no se han confirmado las fechas ni el fixture oficial de la Liga Femenina 2026, América ya manda un mensaje claro al resto de competidores. Con el regreso de su capitana histórica y un entrenador campeón, el equipo de Cali se perfila desde ya como uno de los grandes favoritos al título.

La afición escarlata vuelve a ilusionarse con un proyecto que mezcla experiencia, identidad y ambición, en busca de devolver al América femenino a lo más alto del fútbol colombiano.