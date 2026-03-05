Definitivamente la noche no hubiera sido igual sin el goleador, un doblete lo certificó dentro del corazón de la hinchada al dejar eliminado a Atlético Nacional.

En el Atanasio Girardot el artillero dejó dos goles de gran factura, uno demostrando su precisión en la pegada con el gol desde la mitad de la cancha; además, del segundo tanto en donde mostró su potencia, velocidad, fuerza, y definición. Al término del encuentro Rodrigo Contreras envió una dedicatoria especial. Minutos más tarde se conoció un video curioso en donde los jugadores de Millonarios celebran en el vestuario.

Contreras dedicó el triunfo de Millonarios: "déjame enviar un saludo para mi hijo que lo tengo lejos"

Un gol desde la mitad de la cancha abrió la cuenta goleadora de la noche, Rodrigo Contreras dejó su sello en la casa de Nacional, esto dijo sobre su anotación: "Yo lo había intentado en el torneo. Venía hablando con familia mía, amigo mío, que era el único gol que me faltaba a mitad de cancha. Y cuando empezó el partido lo vi que se adelantaba bastante porque jugaba bien con los pies, entonces sabía que cuando podía tenía que solo patear de mitad de cancha y bueno, por suerte fue un lindo gol".

La anhelada serie era definitiva para las aspiraciones del equipo embajador: "la verdad que tenía muchas ganas de jugar este partido, gracias a Dios fue perfecto. Necesitaba un partido así hace mucho."

El argentino demostró que tiene la categoría para vestir la camiseta de Millonarios: "Así que nada, feliz, porque el equipo ganó, pasamos a fase de grupo que era lo importante y esto es un en envión anímico para lo que viene acá en adelante. Contento porque salió para ayudar al equipo. Muchas gracias, déjame enviar un saludo para mi hijo que lo tengo lejos".

Millonarios celebró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Mateo García dijo en el en vivo, "yo creo que todos los hinchas quieren darle un besito a este man, qué goleador, que jugador".