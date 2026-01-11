Central de la Selección Colombia sufre lesión de rodilla

Una vez más, los problemas físicos frenan la continuidad de Yerry Mina en el fútbol italiano. Cagliari confirmó que el defensor colombiano sufrió una lesión en la rodilla durante el entrenamiento de este domingo y será baja para el partido ante Genoa, compromiso clave en la lucha por alejarse de la zona de descenso en la Serie A.

Aunque el club aún no ha emitido un parte médico oficial con el tiempo estimado de recuperación, sí confirmó que el central no estará disponible y que permanecerá en el CRAI Sport Center realizando trabajos diferenciados mientras se evalúa su evolución.

“Marko Rog y Yerry Mina son baja y permanecerán en el CRAI Sport Center para entrenar. El defensa colombiano se recupera de una lesión de rodilla que sufrió durante el entrenamiento de esta mañana”, informó Cagliari a través de un comunicado oficial.





Otra ausencia más en una temporada irregular

Esta será la quinta ausencia de Mina por problemas físicos en lo que va de la temporada 2025/26. En los últimos cuatro meses, el colombiano ha sufrido varias lesiones que le han impedido consolidarse como el líder defensivo de un Cagliari que ya ha recibido 27 goles en el campeonato.

Aunque desde el club transmiten tranquilidad y aseguran que la molestia no sería de gravedad, el zaguero deberá someterse a exámenes médicos en los próximos días para determinar con exactitud el alcance de la lesión y el tiempo real de baja.

Mina había comenzado el 2026 como titular en el empate 2-2 frente a Cremonese, el pasado 8 de enero, partido en el que disputó el primer tiempo y fue sustituido para el inicio de la segunda parte. En la actual temporada, el colombiano suma 13 partidos jugados, todos como inicialista, y un gol.





Preocupación colombiana en la Serie A

El inicio de año no ha sido favorable para los defensores colombianos en Italia. Jhon Lucumí sufrió recientemente una lesión muscular en el partido de Bologna ante Como, mientras que Juan Cabal continúa recuperándose de problemas físicos que han afectado su regularidad, aunque ya logró sumar minutos en este 2026.

La nueva lesión de Mina refuerza la preocupación también a nivel de Selección Colombia, pues el defensor de Cagliari, junto a Lucumí, aparece en el radar de Néstor Lorenzo como piezas importantes de cara al Mundial de 2026.

En la tabla, Cagliari es 15° con 19 puntos, mientras que Genoa ocupa el puesto 17 con 16 unidades, por lo que el duelo de este lunes se perfila como un enfrentamiento directo en la lucha por mantenerse lejos del descenso.