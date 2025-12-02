A qué hora y cómo VER EN VIVO Chile vs. Paraguay, Liga de Naciones femenina HOY martes

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Chile vs. Paraguay

El partido de la fecha 4 en la presente edición de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol se llevará a cabo este martes 2 de diciembre a partir de las 6:00 p.m., duelo que en Colombia se podrá ver por la App del Canal RCN y por la cuenta oficial de YouTube de Deportes RCN.

Lea también: ¿Por qué Colombia no juega en la fecha 4 de la Liga de Naciones?

EN VIVO: Chile vs. Paraguay

En Latinoamérica se podrá ver el partido por DirecTV Sports, en Paraguay y Bolivia se podrá disfrutar del compromiso por la cuenta oficial de YouTube de la Conmebol, en Chile por Chilevision y en Venezuela por Televen; mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, ViX o Fox Sports.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:00 horas

ET Estados Unidos: 18:00 horas

PT Estados Unidos: 15:00 horas.