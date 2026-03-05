Cienciano recibe este jueves 5 de marzo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco a FBC Melgar en el partido único por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.

El equipo de Cusco disputa el compromiso ubicado en la sexta posición del certamen local, luego de dos victorias, un empate y dos derrotas, que le han permitido sumar siete unidades.

En su más reciente encuentro, Cienciano venció como visitante a Deportivo Garcilaso.

Por otro lado, el FBC Melgar está en la quinta casilla del torneo peruano con nueve puntos, después de tres victorias y dos derrotas.

En su último partido, el equipo de Arequipa cayó como local ante los Chankas.

Cienciano Vs Melgar EN VIVO hoy 5 de marzo Copa Conmebol Sudamericana: hora y cómo VER

El partido entre Cienciano contra Melgar por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana se juega este jueves 5 de marzo a partir de las 7:30 de la noche.

El compromiso se puede ver en vivo por DSports.