Cifra récord para Suárez que deja en evidencia su gran momento

Luis Javier Suárez atraviesa el mejor momento de su carrera en Europa y lo está haciendo a puro gol. El delantero colombiano se convirtió en la gran figura del Sporting de Lisboa y hoy lidera una racha que ya entra en los libros del club y del fútbol portugués.

Un “Matador” en estado puro

“Matador”, así calificó Sporting a Luis Suárez tras su doblete frente a Arouca, una actuación que confirmó lo que ya había dejado claro días atrás en Champions League ante el PSG. El colombiano es el máximo goleador de la liga portuguesa con 17 tantos y ya suma 24 goles desde que llegó al club, números que explican por qué se ha ganado el rótulo de héroe en Lisboa.

Su impacto reciente es sencillamente descomunal. En el último mes, Suárez ha participado en un gol cada 49 minutos, un registro impresionante incluso para delanteros de élite. Además, completa seis partidos consecutivos influyendo directamente en el marcador, una secuencia que comenzó el 28 de diciembre ante Rio Ave, cuando firmó un partido perfecto con triplete y asistencia, recibiendo una calificación de 9,7, la más alta desde su arribo a Portugal.

Un mes para romper cualquier registro

En apenas un mes, Suárez ha participado en 11 goles, una cifra que refleja no solo su efectividad, sino su capacidad para aparecer en los momentos clave. Su técnico ha insistido en que su aporte va más allá de las anotaciones, destacando su actitud, sacrificio y trabajo colectivo. Sin embargo, los números hablan por sí solo, en este tramo necesita apenas 3,4 remates para convertir.

Tras el doblete frente a Arouca, fue elegido como la figura del partido y la prensa portuguesa volvió a rendirse ante su jerarquía. El entrenador del Sporting remarcó que fichajes como el de Suárez se justifican precisamente en este tipo de escenarios, cuando el equipo necesita de un futbolista capaz de resolver partidos cerrados con una acción individual.

El líder ofensivo del Sporting

Luis Suárez no solo manda en la tabla de goleadores. También es el futbolista con mayor contribución ofensiva del equipo, 29 acciones entre goles y asistencias, el que más partidos acumula marcando con 17, el que más dobletes registra con 5 y junto a Gonçalves, uno de los dos jugadores que ha firmado un triplete en la temporada.

Con este presente, el colombiano se ilusiona con mantener la racha y llegar en plenitud al Mundial, donde hoy asoma como el ‘9’ titular de la Selección Colombia. En Portugal ya no hay dudas: Luis Suárez está viviendo una racha de récord y el Sporting disfruta de su “Matador” en el mejor momento posible.