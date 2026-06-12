Clasificación del Grupo A tras la primera fecha del Mundial

México y Corea del Sur comenzaron con fuerza su participación en el Mundial 2026 y cerraron la primera jornada como los líderes del Grupo A, dando un paso importante en la carrera por un lugar en los octavos de final.

El conjunto mexicano ocupa la primera posición luego de imponerse con autoridad por 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo. Los dirigidos por Javier Aguirre mostraron personalidad ante su público y encontraron en Julián Quiñones y Raúl Jiménez a los hombres encargados de marcar los goles que les permitieron sumar los primeros tres puntos de la competencia.

Gracias a esa victoria, el equipo azteca lidera la zona con tres unidades y una diferencia de gol de +2, ventaja que le permite superar a Corea del Sur en la clasificación.

De estar contra las cuerdas a ganar: la increíble remontada de Corea del Sur

Los asiáticos, por su parte, protagonizaron una de las remontadas más emocionantes de la jornada. En Guadalajara, los dirigidos por Hong Myung-bo tuvieron que sobreponerse a un marcador adverso frente a República Checa. Tras verse abajo en el marcador por un cabezazo del capitán europeo, los Guerreros de Taeguk reaccionaron con carácter.

Hwang In-beom lideró la recuperación con una brillante definición para el empate y posteriormente Corea encontró el tanto de la victoria para sellar un valioso triunfo por 2-1. El resultado dejó a los surcoreanos con tres puntos y una diferencia de gol de +1.

Mientras México y Corea celebran su exitoso arranque, República Checa y Sudáfrica quedaron obligadas a reaccionar en la segunda fecha. Los europeos son terceros sin puntos y con diferencia de gol de -1, mientras que los africanos ocupan el último lugar tras la derrota sufrida en el encuentro inaugural.

La próxima jornada promete ser decisiva. México y Corea del Sur se enfrentarán en un duelo que podría definir al líder definitivo del grupo y acercar al ganador a la clasificación anticipada a la siguiente ronda del Mundial 2026.

País Diferencia Puntos

México +2 3

Corea del Sur +1 3

Rep. Checa -1 0

Sudáfrica -2 0