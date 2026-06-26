Colombia cambió de sede: ya está en Miami para disputar el liderato contra Portugal

La Selección Colombia ya se encuentra en Miami para disputar el partido más esperado de la fase de grupos del Mundial 2026.

Luego de completar su ciclo de preparación en Guadalajara, la delegación nacional aterrizó en territorio estadounidense y comenzará las últimas sesiones de trabajo antes del decisivo compromiso frente a Portugal.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo cerró este jueves su concentración en las instalaciones deportivas del Atlas, donde llevó a cabo el último entrenamiento antes de emprender el viaje. La jornada estuvo enfocada en ajustar los detalles tácticos y físicos con miras al duelo que definirá el liderato del Grupo K.

Colombia ya está en Miami y entra en la cuenta regresiva para enfrentar a Portugal

La práctica inició con un trabajo preventivo en el gimnasio, orientado a preparar físicamente a los futbolistas y reducir el riesgo de lesiones.

Posteriormente, el plantel se trasladó al campo de entrenamiento para realizar ejercicios de activación, seguidos por circuitos de técnica individual y precisión mediante ruedas de pases.

Con el paso de la sesión, el cuerpo técnico trasladó esos conceptos a situaciones reales de juego. Los jugadores trabajaron diferentes movimientos ofensivos, automatismos en ataque y mecanismos colectivos para afrontar a una selección portuguesa que llega obligada a sumar de a tres si quiere terminar en el primer lugar de la zona.

Colombia aterrizó en Miami para enfrentar a Portugal

El entrenamiento concluyó con una extensa práctica de acciones a balón parado, un aspecto que Colombia ha reforzado durante toda la fase de grupos y que podría ser determinante en un partido de tanta exigencia.

Tras finalizar las actividades, la delegación emprendió el viaje hacia Miami en un vuelo directo que despegó sobre las 4:00 de la tarde, hora local de Guadalajara. El equipo aterrizó cerca de las 10:00 de la noche en territorio estadounidense, completando el desplazamiento sin novedades.

Con la clasificación a los dieciseisavos de final ya asegurada, Colombia afrontará el duelo contra Portugal con la posibilidad de cerrar la primera fase con puntaje perfecto y asegurar el liderato del Grupo K.