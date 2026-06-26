“Colombia no tiene presión”: Kevin Castaño encendió la previa contra Portugal

La Selección Colombia afrontará este sábado uno de los partidos más exigentes de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Portugal, un duelo que podría definir el liderato del Grupo K y encaminar el futuro de ambas selecciones en el torneo.

En la previa del compromiso, el volante Kevin Castaño dejó claro que el equipo nacional llega con confianza por el crecimiento mostrado en los últimos encuentros, pero sin desconocer la jerarquía del rival europeo.

“Sabemos que Portugal es un equipo de historia, que ellos tienen el favoritismo. Nosotros estamos tranquilos, sin presión, sabemos que hay que hacer un partido inteligente, un rival duro, un rival fuerte, pero el equipo viene sumando, viene creciendo en lo colectivo”, afirmó el mediocampista.

Kevin Castaño le baja la presión a Colombia antes de enfrentar a Portugal: “El favoritismo es de ellos”

Castaño considera que el encuentro se decidirá por detalles y destacó el trabajo realizado por el cuerpo técnico para corregir errores durante la fase de grupos.

“Creo que son partidos que se definen en pequeños detalles, donde hemos venido corrigiendo y trabajando. El partido pasado el equipo estuvo a la altura, jugó muy bien. Esperemos mantener ese nivel y seguir mejorando”, señaló.

El jugador también resaltó la importancia de terminar en la primera posición del grupo, un objetivo que considera determinante para el camino de Colombia en las rondas eliminatorias.

“La importancia creo que lo es todo porque te da un mejor rumbo, un mejor camino y lo vamos a tomar con toda la responsabilidad del caso”, aseguró.

Colombia vs. Portugal: Kevin Castaño analizó el partido y dejó un mensaje contundente

Sobre las fortalezas de Portugal, Castaño reconoció el poder ofensivo de su rival, aunque confía en la evolución del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo.

“Portugal tiene jugadores muy desequilibrantes que nos pueden hacer daño, pero el equipo ha trabajado muy bien, hemos mejorado muchísimo en muchos aspectos y queremos seguir creciendo”, comentó.

Finalmente, el volante insistió en que la presión recaerá sobre el combinado portugués y no sobre Colombia.

“La presión es de ellos. Colombia viene paso a paso, ha venido creciendo con humildad y esperemos regalarle a nuestra gente una buena victoria”, concluyó.

Además, al ser consultado por una posible oportunidad en caso de una rotación en el mediocampo, Castaño dejó un mensaje de unión dentro del plantel: “Los 26 estamos preparados para cuando nos toque. El equipo es una familia y todos vamos a responder de la mejor manera”.