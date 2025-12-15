Colombia y el júbilo por el Mundial 2026: Lidera ranking de boletería

La fiebre mundialista ya se siente con fuerza y Colombia aparece en lo más alto del escalafón. La tercera fase de venta de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 confirmó el enorme interés de los hinchas colombianos, que encabezaron la lista de países con mayor número de solicitudes de boletas, incluso en medio de los elevados precios.

El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y será histórico al contar por primera vez con 48 selecciones.





Colombia, el país que más solicitó entradas

Según los datos oficiales divulgados por la FIFA, en las primeras 24 horas de esta fase de venta, aficionados de más de 200 países y territorios realizaron cerca de cinco millones de solicitudes a través de la plataforma oficial.

Dentro de ese universo, Colombia lideró el ranking global, superando a países tradicionalmente fuertes en asistencia mundialista como Inglaterra, Alemania, Brasil y Argentina. El top 10 de solicitudes lo completan Ecuador, Escocia, Francia, Australia y España.

Este comportamiento confirma el impacto de la Selección Colombia a nivel internacional y la masiva movilización de su hinchada, incluso antes de que inicie formalmente la cuenta regresiva del torneo.





Colombia vs. Portugal, uno de los partidos más apetecidos

Uno de los datos que más llamó la atención fue el alto interés por el partido Colombia vs. Portugal, programado para el 27 de junio en Miami, que encabeza la lista de encuentros con mayor demanda en esta fase de selección aleatoria.

En el listado de los partidos más solicitados también aparecen:

•Brasil vs. Marruecos

•México vs. República de Corea

•Ecuador vs. Alemania

•Escocia vs. Brasil





Precios elevados, pero sin freno en la demanda

Pese al entusiasmo, las entradas han generado fuertes críticas a nivel global por sus altos costos, agravados por la reventa legal en Estados Unidos, que ha disparado los valores.

Para el partido entre Colombia y Portugal, los precios oficiales oscilan entre:

•Categoría 1: 700 dólares (aprox. 2.600.000 COP)

•Categoría 2: 500 dólares (aprox. 1.900.000 COP)

•Categoría 3: 265 dólares (aprox. 1.015.000 COP)

Aun así, los hinchas colombianos no han frenado su intención de asistir, demostrando que la ilusión de ver a la Tricolor en un Mundial vuelve a imponerse sobre cualquier barrera económica.

Escalafón de países con más solicitudes de entradas

1.Colombia

2.Inglaterra

3.Alemania

4.Brasil

5.Argentina

6.Ecuador

7.Escocia

8.Francia

9.Australia

10.España

La locura por el Mundial 2026 ya es una realidad y Colombia vuelve a destacarse, no solo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. La Tricolor y su gente ya juegan su propio partido y lo están ganando desde antes del pitazo inicial.