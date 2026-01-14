Colonia vs Bayern Múnich EN VIVO: Hora y canal para ver a Luis Díaz este miércoles

Bayern Múnich visitará este fin de semana al Colonia por la fecha 17 de la Bundesliga. Mientras el conjunto bávaro llega como firme candidato al título y en un momento ofensivo arrollador, el equipo local busca puntos vitales para alejarse de la zona comprometida de la tabla y recuperar confianza ante su afición.

El Bayern arriba a este compromiso con la moral por las nubes tras la contundente goleada 8-1 sobre Wolfsburgo, un resultado que volvió a exhibir todo su poderío en ataque. En ese festival de fútbol tuvo un papel protagónico Luis Díaz, quien atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al club. El extremo colombiano fue decisivo al marcar un gol y repartir dos asistencias, convirtiéndose en un dolor de cabeza constante para la defensa rival gracias a su velocidad, desequilibrio y lectura de juego en el último tercio del campo.

La actuación de Díaz no solo reforzó su protagonismo dentro del esquema ofensivo, sino que también confirmó su crecimiento como una pieza clave en la rotación del técnico bávaro. Su capacidad para romper líneas por la banda izquierda, asociarse en corto y aparecer con claridad en el área rival le ha dado al Bayern una variante explosiva que complementa a la perfección el poder goleador del equipo.

Del otro lado, Colonia sabe que enfrentará a uno de los rivales más exigentes del campeonato. El conjunto local intentará hacerse fuerte en casa, apostando por la intensidad y el orden defensivo para frenar a un Bayern que llega lanzado y con confianza plena.

Con estilos marcados y objetivos distintos, el choque entre Colonia y Bayern Múnich se perfila como uno de los partidos más atractivos de la jornada, con el foco puesto en si Luis Díaz logra prolongar su brillante momento y volver a ser determinante en la lucha por la cima de la Bundesliga.

A QUÉ HORA Y DÓNDE PUEDE VER EL PARTIDO Colonia vs Bayern Múnich EN VIVO

El juego entre Colonia y Bayern Múnich por la fecha 17 de la Bundesliga se podrá ver a partir de las 2:30 de la tarde (hora de Colombia). El compromiso se podrá ver por la App de Disney+

Horarios Colonia vs Bayern Múnich

Colombia, Ecuador y Perú: 2:30 P.M.

México: 1:30 P.M.

Bolivia y Venezuela: 3:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 4:30 P.M.