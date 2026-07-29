¿Cómo descargar la app del Canal RCN y ver la señal de deportes?

La aplicación del Canal RCN es un espacio que permite acceder a contenido las 24 horas del día, los siete días de la semana, desde dispositivos móviles y otras plataformas compatibles.

Allí, los usuarios pueden encontrar transmisiones en vivo, noticias y diferentes eventos deportivos, algunos de ellos exclusivos de la aplicación.

El primer paso para utilizarla es descargarla desde la tienda correspondiente a su dispositivo. Está disponible en Play Store, App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store o la tienda digital de la preferencia del usuario.

Una vez instalada, abra la aplicación y, si está usando un teléfono móvil, ubique en la parte inferior de la pantalla la sección "Deportes". Al ingresar encontrará la programación deportiva disponible, incluyendo eventos en vivo y otros contenidos relacionados con el deporte.

Si por alguna razón no puede descargar la aplicación, también puede acceder a la señal deportiva desde la versión web haciendo clic aquí, o buscando en su buscador de preferencia: "Canal RCN Deportes EN VIVO".