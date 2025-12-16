¿Competencia para Luis Díaz? Bayer confirmó el regreso de una de sus figuras

El Bayern Múnich, equipo de Luis Díaz, encontró en el guajiro a su fichaje ideal para lo que ha sido el inicio de la temporada 25/26, el colombiano encajó desde el primer momento y se ha convertido en uno de los mejores jugadores no solo de la Bundesliga sino del mundo en general.

Pues justo en el momento en el que el Kompany decidió darle descanso al colombiano, quien venía jugando todos los partidos, el equipo confirmó el regreso de una de sus estrellas, quien estuvo por fuera mucho menos de lo esperado.

Lea también Luis Díaz brilla en el Bayern Múnich: fue elegido mejor jugador en noviembre

Jamal Musiala ya entrena a la par del grupo

Mientras Lucho disfruta de sus días libres con amigos y familia, en las instalaciones del Bayern surgió una noticia que sus aficionados llevaban mucho tiempo esperando, Jamal Musiala se reincorporó a los entrenamientos a la par de sus compañeros y podría volver al terreno de juego en cuestión de días.

El mediocampista alemán que es una de las grandes promesas del futbol mundial estaba en la última fase de su recuperación después de su horrible lesión en el Mundial de Clubes en el partido frente al PSG, Musiala al disputar un balón con Donnarumma quedó enganchado con el pasto y sufrió una rotura completa del cuello del pie, lesión que además de ser impactante es de bastante riesgo para cualquier deportista.

5 meses tuvieron que pasar para que el "Bambi" volviera a entrenar con sus compañeros, 164 días desde el momento de su lesión, un tiempo largo, pero que por el grado del trauma realmente parece corto.









Más competencia para Lucho

Si bien Díaz se ha ganado su lugar con mucho mérito el regreso de Musiala le dará más competencia interna al guajiro, así el alemán no juegue naturalmente en la misma posición que el colombiano.

Ante la ausencia de Jamal, surgieron figuras como Lucho, Gnabry o el joven Karl, quien ha sorprendido al mundo por su calidad, sin embargo, no cabe duda que el lugar es de Musiala y cuando esté en plena forma será solo cuestión de tiempo para que retome su posición en el once inicial. Esto para el colombiano además de ser una gran noticia, lo obligará a no bajar su nivel ya que la competencia se pondrá interesante.

Ahora habrá 6 jugadores peleando por únicamente tres posiciones, pero visto lo que ha sido este inicio de temporada se espera que los 3 que acompañen a Kane en el ataque sean Musiala detrás del nueve, Michael Olise por un lado y Luis Díaz por el otro.

Lea también Bayern Múnich sufre sin Luis Díaz: flojo empate ante el Mainz en la Bundesliga

A volver de las vacaciones y mantener su lugar

Lucho, quien en estuvo en unos más que merecidos días de descanso, tendrá que volver y mantenerse con la misma forma con la que venía, marcando, asistiendo y siendo clave para su equipo.

Tranquiliza un poco que el entrenador lo ve como ficha indispensable, pero en clubes como el Bayern Múnich la exigencia es máxima y los 12 goles y 7 asistencias del guajiro en lo que va de temporada pueden no ser un colchón muy grande para asegurarse su lugar.



