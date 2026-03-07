¿Complicidad del portero? Fernandes responde por el gol del Bucaramanga al América

América de Cali consiguió un valioso triunfo 2-1 frente a Atlético Bucaramanga y aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, en un partido disputado en el estadio Pascual Guerrero que tuvo emociones de principio a fin.

Responsabilidad en la barrera del gol del Bucaramanga: Sambueza le marcó a Fernandes

El equipo dirigido por David González tuvo un inicio complicado, ya que el conjunto visitante abrió el marcador a los 23 minutos con una brillante ejecución de tiro libre de Fabián Sambueza. El creativo colocó el balón por fuera de la barrera y pegado al poste, dejando sin opciones al arquero Jean Fernandes, quien se estiró pero no logró evitar la anotación.

América reaccionó antes del descanso y encontró el empate en el cierre del primer tiempo. Desde el punto penal, Yeison Guzmán definió con un remate cruzado para poner el 1-1.

En el complemento, los escarlatas tomaron el control del juego y a los 55 minutos llegó el gol de la remontada gracias a Tilman Palacios. Bucaramanga complicó aún más su panorama con la expulsión de Aldair Gutiérrez, situación que América aprovechó para manejar el partido y sellar su clasificación internacional.

Autocrítica en el América por gol de Bucaramanga en la Copa Sudamericana

Al término del encuentro el portero del América, Jean Fernandes, aseguró: “la verdad es que fue una falta de comunicación, hubo un cambio y una falta de comunicación nuestra que acabó pasando eso, pero gracias a Dios el equipo pudo hacer remontar el partido”.

Más allá del gol que se deja convertir, Sambueza marcó con la complicidad del portero en el armado del barrera: “yo estaba seguro que el equipo iba a reponer porque estamos jugando muy bien, la verdad es que estamos jugando muy bien los muchachos van a hacer un gran trabajo y gracias a Dios pudimos remontar y salir con la clasificación”.

El arquero brasileño de 30 años dejó un mensaje para la hinchada: “no es la primera vez, cumpleaños de del equipo estaba también estaba muy lleno. Y a seguir así, llenarnos, porque hoy también la hinchada fue muy importante para las remontada”.