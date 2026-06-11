Confesión de Julián Quiñones tras marcar un gol histórico en el Mundial

Julián Quiñones vivió una jornada inolvidable en el arranque de la Copa Mundial de 2026. El delantero nacido en Colombia y nacionalizado mexicano fue una de las grandes figuras del triunfo 2-0 de México sobre Sudáfrica, resultado con el que el combinado local puso fin a una histórica racha negativa en los partidos inaugurales de la máxima cita del fútbol.

El atacante abrió el marcador apenas al minuto nueve, aprovechando un error en la salida del conjunto africano para definir con precisión y convertir no solo el primer gol de México en el torneo, sino también el primero de todo el Mundial.

Tras el encuentro, Quiñones no ocultó su emoción por haber vivido una noche que quedará marcada para siempre en su carrera deportiva.

El colombiano que hizo historia con México habló tras su noche perfecta

“Contento, emocionado de marcar gol en mi primer Mundial. Para mí es muy importante rescatar lo que han hecho nuestros compañeros, fundamental para que logremos los primeros tres puntos”, expresó el delantero, quien disputó su estreno absoluto en una Copa del Mundo.

Más allá de la anotación, el jugador destacó el respaldo de la afición mexicana, que llenó las tribunas y acompañó al equipo desde antes del inicio del campeonato. Más de 80.000 espectadores impulsaron a los dirigidos por Javier Aguirre durante una presentación que dominó de principio a fin.

“Creo que hace unos días la gente se ha manifestado de buena forma, en la calle, en las redes sociales, hoy se hizo notar acá en la cancha para que nosotros fuéramos por la victoria”, afirmó Quiñones, agradeciendo el respaldo constante de los aficionados.

Quiñones entra en la historia del Mundial: gol, ovación y emoción

A pesar del resultado positivo, el delantero también señaló aspectos que el equipo deberá mejorar de cara a los próximos compromisos del certamen. El atacante considera que la presión alta fue una de las claves del éxito, aunque todavía puede perfeccionarse.

“Más, el ímpetu de presionar, aunque lo hicimos por partes bien, debe ser constante, y más siendo local, hoy lo hicimos muy bien”, analizó.

Con un gol, una destacada actuación y el reconocimiento de la afición, Quiñones se convirtió en uno de los nombres propios de la primera jornada del Mundial.